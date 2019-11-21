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4 Korelinin öldüğü kazada 'hatalı yol ve kavşak' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarındaki Phaselis Antik Kenti kavşağında meydana gelen kazada, Güney Koreli 4 turistin ölümünün ardından açılan dava sürüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesi yakınlarındaki Phaselis Antik Kenti kavşağında meydana gelen kazada, Güney Koreli 4 turistin ölümünün ardından açılan dava sürüyor. Şikayetçi avukatı mahkemeye, yolun ve kavşağın kusurlu olduğuna dair dilekçe verdi.
Kaza, 3 Mayıs 2018 günü öğle saatlerinde, Antalya-Kemer karayolu Phaselis Antik Kenti kavşağında meydana geldi. İçinde Güney Kore uyruklu 8 turist bulunan Hwanyun S.'nun idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Phaselis Antik Kenti kavşağında, Ergün Erdem'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste bulunan Güney Koreli turistlerden 4'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü Erdem E. ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden turistlerden Kim Jung Hee'nin çocukları Son Eul Hong ve Son Il Yong'un avukatı Özer Köseoğlu, Adli Tıp'ın sanık sürücü Ergün E. için verdiği tali kusur raporunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yolun fiziki yapısı ve aşırı hızlı olması nedeniyle Ergün E.'nin asli kusurlu olması gerektiğinin altını çizen Özer Köseoğlu, Adli Tıp Kurumu iki temel hata yapmıştır. Birincisi, Ergün E.'nin hızı konusunda yaptığı tespit, diğeri ise yolun yapısal bozukluğunun dikkate alınmamasıdır. Kaza yerinde yaptığımız araştırmada, 'dur' işaretinin olduğu noktadan yola bakıldığında sanık sürücülerden Hwanyun S.'nun söz konusu çukur nedeniyle gelen arabaları yeterli mesafeye kadar görememesidir dedi.
Kemer yönünden Kumluca istikametine giderken, Phaselis Antik Kenti'ni görmek adına kavşağa girildiğinde yolun sağ tarafı kontrol edilerek karşıya geçilmesi gerektiğini kaydeden avukat Köseoğlu, Ancak yolun sağ tarafına bakıldığında otobüs durağı görülmektedir. Durağın ilerisinde ise bir taş kütlesi bulunmaktadır. Bu nedenle yol aşağıya doğru eğimlenmektedir. Bu noktadan sonrası ise sürücüler tarafından görülmemektedir. Söz konusu kavşaktan yola bakıldığında en fazla 100 metre civarında bir mesafenin görülebileceği gözlenmiştir. Kavşaktaki bir sürücü karşıya geçiş manevrasına başladığında, görüş imkan ve kabiliyeti bakımından yol boş, geçişi uygun olarak değerlendirebilir. Ancak aşağı yönden gelen sürücü aşırı süratliyse kavşaktan yol boş diye hareket eden karşıya geçiş manevrasına başlayan sürücüyle yol ortasında çarpışacaktır. Dolayısıyla kavşağın yeri hatalıdır. Özellikle oradan ilk defa geçen, yolu ve bölgeyi tanımayan bir yabancının böyle bir durumu yaşama ihtimali çok daha kuvvetlidir diye konuştu.
Duruşma ertelendi.

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