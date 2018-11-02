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"4. Küresel Uydu ve Avrasya Yayıncılık Fuarı" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

"4. Küresel Uydu ve Avrasya Yayıncılık Fuarı" devam ediyor

İSTANBUL (AA) - 4. Küresel Uydu ve Avrasya Yayıncılık Fuarı (4. Global Satellite Show & 1. Broadcast Eurasia) ikinci gününde gerçekleştirilen panellerle devam ediyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (IBRAF) ve Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu'nun (BRAF) düzenleyici otorite partneri olarak katıldığı fuarda düzenlenen panelin ilk oturumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu’nun moderatörlüğünde NetCAD CEO'su Ufuk Balcı, Başarsoft Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dabanlı ve Esri Türkiye Ticari Sektör Kıdemli Müşteri Yöneticisi Borga Aruta’nın katılımıyla yapıldı.

Oturumda yer gözlem uydu teknolojileri ile uzaktan uydu gibi konular ele alındı.

RTÜK Üyesi ve IBRAF & BRAF Genel Sekreteri Doç Dr. Hamit Ersoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen son oturuma ise Benin Görsel İşitsel İletişim Yüksek Otoritesi Başkanı Adam Boni Tessi, Fas Görsel İşitsel İletişim Yüksek Otoritesi Uluslararası İşbirliği Direktörü Amin Azzıman, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı katıldı. Oturumda, internet üzerinden yapılan yayıncılığın denetimi, program akışlı ve program akışsız hizmetler masaya yatırıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlar cumartesi günü de gezilebilecek.

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