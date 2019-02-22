HABER

4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Elazığ ve Diyarbakır’da 4 kuyumcuyu sahte altın satarak dolandıran biri Özbekistan uyruklu 3 kişi, sahte altınla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 3 kişi iki ayrı kuyumcuyu sahte altın satarak 14 bin lira dolandırdı.

4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Elazığ ve Diyarbakır’da 4 kuyumcuyu sahte altın satarak dolandıran biri Özbekistan uyruklu 3 kişi, sahte altınla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 3 kişi iki ayrı kuyumcuyu sahte altın satarak 14 bin lira dolandırdı. Kuyumcular, altınların sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B., H.K. ve N.D. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu N.D’nin üzerinde sahte 3 adet bilezik ele geçirildi. Polisin yaptığı araştırmada 3 şüphelinin aynı yöntemle Diyarbakır’da da iki kuyumcuyu dolandırdıkları ve çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandıSosyal medya dolandırıcısı tutuklandı
Üstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitlediÜstgeçitteki intihar girişimi, trafiği kilitledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.