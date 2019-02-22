4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Elazığ ve Diyarbakır’da 4 kuyumcuyu sahte altın satarak dolandıran biri Özbekistan uyruklu 3 kişi, sahte altınla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da 3 kişi iki ayrı kuyumcuyu sahte altın satarak 14 bin lira dolandırdı. Kuyumcular, altınların sahte olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B., H.K. ve N.D. adlı şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu N.D’nin üzerinde sahte 3 adet bilezik ele geçirildi. Polisin yaptığı araştırmada 3 şüphelinin aynı yöntemle Diyarbakır’da da iki kuyumcuyu dolandırdıkları ve çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.



