"4. KYK Tematik Kış Kampları"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından dördüncü kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında Kastamonu'da "Değerler Kampı"nın açılışı gerçekleştirildi. KYK'nın Balıkesir, Bitlis, Muş Mersin, Siirt, Karaman ve Çanakkale'deki yurtlarında kalan 150 öğrenci, kampa katılmak için Kastamonu'ya geldi. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Yurdu Fahrettin Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tarihi ve kültürü ile özel bir kent olduğunu söyledi. Geçen yıl Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Babaş, "Değerler kampına olan ilginiz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kastamonu köklü bir yerleşim yeri. Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan bir şehir. Bu uygarlıkların izlerini görebileceğiniz bir il. Bizler de eski Kastamonu'yu korumak adına elimizden geleni yapıyoruz." dedi. Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerinden bahseden Babaş, "İnşallah bu kamptan olabildiğince çok faydalanırsınız." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise değerler kampının en fazla önem verdikleri kamplardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir kampa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Asrak, "Balıkesir, Bitlis, Muş Mersin, Siirt, Karaman ve Çanakkale'den gelen gençlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kastamonu Şehit Şerife Bacıların, Şehy Şaban-ı Veli'nin memleketi. Kampımıza gelen öğrencilerimiz şehrimizi yakından tanıma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verdi. Hatipoğlu, Kur'an-ı Kerim'in insanlara öncelikle kendini ve haddini bilmeyi öğrettiğini kaydetti. Çağın en büyük problemlerinden biri ilim sahibi olmadan ilim sahibi olduğunu zannedenler" diyen Hatipoğlu, "Bu ne yazık ki bir akıma dönüştü Türkiye'de. Sünnet ve hadis inkarcılığı. Peygamber'e hazımsızlık. Halbuki Peygamber olmadan bir şey olmaz ki. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu kim söylüyor? Sevgili Peygamber söylüyor." dedi.