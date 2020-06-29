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4 makak maymunu polis operasyonuyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 21:22 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1’i down sendromlu gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

4 makak maymunu polis operasyonuyla kurtarıldı

Maltepe’de 25 Haziran'da bir oto galeride nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

4 MAKAK CİNSİ MAYMUN BULUNDU

Oto galeriye yapılan operasyonda 1’i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.

Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” suçundan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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