4 Mart Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Çin ve Amerika’nın uzun süredir müzakere edilen ticaret anlaşmasını tamamlamanın son aşamasına geldiğini bildiriyor. Gazete, anlaşmanın, Pekin’in gümrük vergilerini düşürmesi ve Amerikan tarım, kimya ve otomotiv ürünlerine yönelik kısıtlamaları gevşetmesi karşılığında Washington’un geçen yıldan bu yana hepsi olmasa da çoğu Çim malına yönelik yaptırımları kaldırmayı öngördüğünü bildiriyor. Habere göre anlaşma, Şubat ayında Washington’da yapılan görüşmelerden sonra şekillenmeye başladı. Yetkililere göre bazı engeller hala giderilememiş olsa da nihai anlaşmanın 27 Mart civarında, Trump ve Çin lideri Xi Jinping arasında, Xi İtalya ve Fransa’ya yapacağı ziyaretleri tamamladıktan sonra Florida’da düzenlenecek zirve görüşmesinde imzalanması bekleniyor. Çin, anlaşmanın parçası olarak, ithal otomobillere uygulanan mevcut yüzde 15’lik gümrük vergisini aşağıya çekmeyi ve 18 milyar dolarlık doğalgaz satın almayı kabul etti. Öte yandan iki ülke arasındaki görüşmeler hakkında bilgisi olan kaynaklara göre Amerika, Çin’e, bazı durumlarda gümrük vergisi uygulamasına başvurması durumunda buna misilleme yapmaması konusunda baskı uyguluyor. Gazeteye göre bu, Çin açısından son derece ağır bir ödün olur. Çinli müzakerecilerse Amerika’yla yapılacak anlaşmanın, 19’uncu yüzyılda Batılı güçlerin dayattığı haksız pazarlığa benzememesi için ellerinden geleni yapıyor.

Washington Post ise Amerika’nın baskıları üzerine Arap ülkelerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la yeniden iletişime geçme girişimlerini şimdilik askıya aldıklarını yazıyor. Gazete, Birleşik Arap Emirlikleri’nin geçen yılın sonunda Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı almasının, Esat’ın sekiz yıllık savaştan sonra Arap dünyasına yeniden kabul edileceği yönündeki kaygıları arttırdığını bildiriyor. Ancak habere göre Trump Yönetimi, Arap dünyasındaki müttefiklerine çağrıda bulunarak, Suriye’nin yeniden inşa edilmesine yönelik her türlü katkının Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Birçok Arap ülkesiyse savaşı kazanmak için İran’la ittifak kuran bir lideri yeniden ayağa kaldırma konusunda tereddüt yaşıyor. Rusya ise Arap hükümetlerini Şam’la köprü kurmaya teşvik ederek terk yönde baskı yapıyor. Moskova, İran’ın etkisini baskı altına almak için Arap devletlerini Esat’la ilişki kurmaya yöneltiyor. Arap ülkelerinin çoğunluğu, Esat karşıtı isyana destek vermişti. Şimdiyse bu ülkelerin yakın gelecekte iktidarda kalmasına kesin gözüyle bakılan Esat’la nasıl bir ilişki kuracakları, merak konusu. Suriye, ülkenin yeniden yapılandırılması için gereken 400 milyar dolarlık maliyetin en azından bir kısmını Arap ülkelerinin karşılamasını umuyor. Öte yandan Arap ülkeleri, Türkiye ve İran gibi Arap olmayan ülkelerin Suriye’deki boşluğu doldurmasından ve Arap dünyasının kalbinde yer alan Suriye’de hiçbir nüfuzlarının kalmamış olmasından ötürü rahatsızlık duyuyor.