4 Mart Cuma okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamanın ardından yurt genelinde hava sıcaklılkları düştü ve kar yağış geri döndü. Bazı illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini gösterdiği bazı illerimizde okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki 4 Mart Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Valilik son dakika açıklaması yaptı mı? 4 Mart 2022 Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler listesi haberimizde.

4 MART CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından Karabük, Denizli, Konya, Sinop ve Afyonkarahisar gibi illerde kar yağışı etkili oldu. Valilik ve kaymakamlıklardan açıklamalar peş peşe geldi. İşte 4 Mart 2022 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilen il ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 4 MART 2022 CUMA

KARABÜK'ÜN OVACIK İLÇESİ

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamaya göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ovacık İlçe Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı: "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir"Açıklamaya göre Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ovacık İlçe Kaymakamlığı şu açıklamayı yaptı: "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir"

ORDU

Ordu'da meydana gelen elveriş hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil olması kararı alındı. Valilikten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü.

Meteorolojinin uyarılarından ardından ilçede kar yağışı yeniden başlarken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2022 Cuma (yarın) ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim (Lise, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkale Yol Bakım ve Onarım Dairesi'nden alınan bilgilere göre 69 yerleşim yerinin ulaşıma kapadığı belirtildi. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Başkale'de yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Başkale'de Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ISPARTA

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA

Konya'da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ayrıca Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

4 MART CUMA YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya’nın batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadulu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA -7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT -4°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

MALATYA -1°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN -1°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 2°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



