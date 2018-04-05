4 Mart Reyting sonuçları: Gecenin birincisi Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

Reyting sonuçları belli oldu ve 4 Mart Çarşamba akşamı birincisi belli oldu. Dün gece ekrana gelen iki yapım arasında kıyasıya yarış devam ediyor. TRT 1'de 4 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul, çarşamba akşamlarının rakipsiz birincisiydi. Fakat atv'de yakın zamanda başlayan Sen Anlat Karadeniz onu tahtında etti. Dün akşam 11. bölümü ile ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz, Total reyting sonuçlarına göre 15,65 reyting, 33,63 share oranı ile birinci sıraya yerleşti. Diriliş Ertuğrul ise AB ve ABC ölçümlerinde birinciliği yine kaptırmadı. Sen Anlat Karadeniz dizisi aynı zamanda sosyal medya etkileşimlerinde de %38,93 oranı ile birinci sıraya yer alırken Diriliş Ertuğrul'u bu konuda ikiye katladı. İşte 4 Mart Çarşamba reyting sonuçları ilk 20 sırası... 4 MART REYTİNG SONUÇLARI REYTİNG NEDİR? NASIL ÖLÇÜLÜR? TOTAL, AB, A/B NE ANLAMA GELİYOR? Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ? İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür. İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır? Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.