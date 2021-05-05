HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 4 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! Son dakika vaka sayısı 28 bin 997 oldu!

4 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! Son dakika vaka sayısı 28 bin 997 oldu!

05.05.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu. 26 Nisan tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla korona tablosu vaka ve hasta sayısı verileri detaylı olarak inceleniyor. Peki, son dakika 3 Mayıs korona tablosu açıklandı mı? İşte, detaylar...

4 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! Son dakika vaka sayısı 28 bin 997 oldu!

4 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin son dakika 4 Mayıs 2021 korona tablosu...

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ekran Resmi 2021-05-05 00.36.22

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
En farklı ve anlamlı anneler günü hediyeleri neler?En farklı ve anlamlı anneler günü hediyeleri neler?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte en çok ve en az vaka görülen iller

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Şevket Çoruh'u görenler inanamadı! Bildiğiniz halini unutun

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısında artış

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.