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  4. 4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

04.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişiyle ilgilenen binlerce kişi her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanan Şans Topu çekilişinin takipçisi oluyor. Çekiliş sonuçları, akşam saatlerinde araştırılıyor. Peki 4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Şans Topu çekilişi, popüler şans oyunlarının arasında yer alıyor. Çekilişin sonucunda belirlenen şanslı numaralar, talihlisine ödül kazandırıyor. Peki 4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Şans Topu çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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