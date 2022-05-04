Şans Topu çekilişi, popüler şans oyunlarının arasında yer alıyor. Çekilişin sonucunda belirlenen şanslı numaralar, talihlisine ödül kazandırıyor. Peki 4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca Şans Topu çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' internet sitesinden sorgulayabilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



