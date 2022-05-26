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  4. 4 medeniyete başkentlik yapan İznik, definecilerin hedefinde! Mağarayı köstebek yuvasına çevirdiler... İsyan ettiren görüntü

4 medeniyete başkentlik yapan İznik, definecilerin hedefinde! Mağarayı köstebek yuvasına çevirdiler... İsyan ettiren görüntü

26.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesi definecilerin hedefi olmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü tarihi kente yapılanlar ise pes dedirtiyor. Mağarayı kazan definecilerin burada hem keyif, hem de kazı yaptığı görüldü. Mağara içine koltuk ve kazma küreklerini koyan defineciler tarla sahiplerini de bezdirdi. Duruma isyan eden çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar'' diyerek yardım istedi.

4 medeniyete başkentlik yapan İznik, definecilerin hedefinde! Mağarayı köstebek yuvasına çevirdiler... İsyan ettiren görüntü

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik definecilerin hedefi olmaya devam ediyor. Kimliği belirsiz defineciler bir mağarada hem kazı hem keyif yapıyor. Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar "pes artık" dedi. Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

MAĞARAYA OYUK AÇTILAR

4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı İznik ilçesi definecilerin gözdesi olmayı sürdürüyor. İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.

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''ÇOK DA RAHATLAR ARTIK BİR ÖNLEM ALINSIN''

Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İznik
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