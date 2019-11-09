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4 metre tarla kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da iki tarla komşusu arasında 4 metrelik tarla yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

4 metre tarla kavgası kanlı bitti

Adana’da iki tarla komşusu arasında 4 metrelik tarla yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü. Olaydan sonra yakalanan zanlı, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Köklüce Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabah S. (63) Zeki Bahçe’nin (76) tarlasının hemen yanından tarla satın aldı. Ancak Sabah S. aldığı tarlayı bir süre sonra ölçtüğünde Zeki Bahçe’nin tarlasından 4 metre aldığını ileri sürdü. Sabah S. bu tespitin ardından Zeki Bahçe ile konuştu ancak o da tarlaya bakla ektiğini söyleyerek 25 bin lira istedi. Ancak Sabah S. parayı vermeyince aralarında kavga çıktı. Kavga büyüyünce Sabah S. tabancasını çıkartıp Zeki ve oğlu Mustafa Bahçe’yi (28) vurdu. Zeki Bahçe, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde hayatını kaybederken oğlu da tedavi altına alındı. Olay üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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