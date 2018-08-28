4 metrelik Erdoğan heykeli bir Almanya'yı karıştırdı!

Ancak daha sonra internet üzerinden paylaşılan görüntülerde heykelin boyalı saldırıya uğradığı görüldü.

Polis de vatandaş kadar şaşkındı. Videolardan birinde, heykelin etrafında toplaşıp hayretle Erdoğan’a bakan polis memurları görüldü. Polis sözcüsü ise ”Tüm Wiesbaden halkı gibi biz de şaşkınız. Ama polisin bakış açısından dün gece meydanda herhangi bir sorun yaşanmadı” açıklamasını yaptı.

Sputnik'in haberine göre heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi. Facebook’ta ”Bu sanat mıdır, kaldırılamaz mı”, ”Kötü bir şaka olsa gerek”, ”Kesinlikle bir sahtekarlık olmalı! Böyle bir şeye izin verildiğini tasavvur edemiyorum” gibi yorumlar yapıldı.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich de güne Facebook’tan ”Meydana gitmek için yola çıktım. Yakından incelemek istiyorum” duyurusuyla başladı. Belediye yetkililerinden böyle bir şey için izin alınıp alınmadığının araştırılmasını istediğini belirten Gerich, toplantı düzenleyip konuyu görüşeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan’ın destekçileri heykelle çektikleri görüntüleri sosyal medyada coşkulu mesajlarla paylaşırken, Wiesbadener Kurier gazetesine konuşan Türk asıllı bir kişi ise bu sanat eylemine bir anlam veremediğini dile getirdi.

Chemnitz kentinde sokak şenlikleri sonrasında yabancılarla tartışan bir Almanın öldürülmesi üzerine pazartesi aşırı sağcıların protesto gösterisi düzenlediğine ve yaralananlar olduğuna dikkat çeken kişi, ”Tam da böyle bir zamanda böyle bir performansla ortaya çıkılmasını anlayamıyorum” dedi.

BİENALDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Bienal organizasyonu çok sayıda soruya rağmen henüz duruma açıklık getirmedi.

