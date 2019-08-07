'4 Mevsim Uludağ' için Kosova heyeti Bursa'ya geldi

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, '4 Mevsim Uludağ' sloganıyla yola çıkan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi, Kosova heyetini ağırladı. Yapılan toplantıda, kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'ın yaz döneminde de cazibe merkezi olması için görüş alışverişinde bulunuldu. Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatif Başkanı Oğuzhan Maviçiçek öncülüğünde yapılan toplantıya Kosova Orman Genel Müdürü Ahmet Zenullohi, Ticaret Bakanı Genel Sekreteri Burim Reci ve Turizm Genel Müdürü İrfan Lipovica katıldı. Maviçiçek, hayata geçirmek üzere oldukları projeleri ilgili bakanlıklara sunduklarını ve Uludağ'ı kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Maviçiçek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Uludağ 4 mevsim' sloganıyla yola çıkarak, Uludağ'ın tanıtılması konusunda Kosova heyetiyle ortak çalışmalar yaparak, 'Uludağ'a neler kazandırabilir?' gibi konuları görüşerek, desteklerini alıyoruz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nı heyet olarak ziyaret ederek, işbirliği konusunda çalışmalarımız olacak. Uludağ'a yerli ve yabancı turist çekmek adına, ilerleyen günlerde projelerimizi paylaşarak, Uludağ'a kooperatif olarak değer katacağımızı herkesin bilmesini ve görmesini istiyoruz" dedi. 'ULUDAĞ'I TANITACAĞIZ' Türk heyetini yatırımcı olarak Kosova'ya beklediklerini dile getiren Kosova Orman Genel Müdürü Ahmet Zenullohi de "Bizim yapacağımız kültürel ve orman işlerini, hep birlikte çözmek için buraya geldik. İlk işbirliğimiz 2011 yılında başlamıştır. Uludağ'ı tanıtacağız. Kosova'daki ticarİ imkanların, nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini anlatacağız. Kosova'nın yüzölçümünün yüzde 45'i orman olarak görülmektedir. Ormanlık alanın yüzde 40'ı özel şirketlerin elinde işletiliyor. Devletin işletme olarak kullandığı 30 bin hektar alan var. Bunların çoğunluğu meyve üretimi ve işletmelerinde kullanılabilir araziler. Bir o kadarı da ceviz, kestane gibi ağaçların işletmelerinde kullanılıyor. Sizi Kosova'ya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 'TURİZME ELVERİŞLİ İMKANLARIMIZ VAR' Resmi olarak ikinci kez Türkiye'ye geldiğini belirten Ticaret Bakanı Genel Sekreteri Burim Reci ise, "Bir yıl önce meteoroloji üzerinde bir ziyaretim oldu. Buradaki meteorolojik imkanları Kosova'ya taşımak için geldim. Bu kez ise turizm için geldik. İki ay önce turizm üzerine yeni bir kanun çıktı. Turizm, ticaret üzerinde en ayrıcalıklı imkanlara sahip. Bizim dokunulmamış doğal, turizme elverişli imkanlarımız var ve sizlere açık. İklim aynı. Finans olarak her türlü imkanlar sağlanır" diye konuştu. 'DOĞAL ZENGİNLİKLER TURİZME AÇIK' Kosova'nın turizm anlamında gelişmesi için Türkiye'den destek beklediklerini dile getiren Turizm Genel Müdürü İrfan Lipovica, "Çok büyük imkanlar var. Doğal zenginlikleri ve otelleriyle turizme açık. Sizin deneyiminiz, tecrübeniz bizlere örnek oluyor. Bizlere büyük imkan sağlayacağınızı düşünüyoruz. Bizim de ziyaret edilecek, güzel doğal zenginlikleri olan çok yerimiz var. Türk halkını davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

