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4 milyon 395 bin euro çalan şüpheli, gece kulübüne giderken yakalanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:45 | Son Güncelleme

ADANA'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Emin G.'nin, İstanbul'da gece kulübüne giderken yakalandığı ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çaldığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Emin G.'nin, İstanbul'da gece kulübüne giderken yakalandığı ortaya çıktı. Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran Salı günü başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı sırada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim" dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu olay sonrası yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci ile toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. İSTANBUL'A KAÇMIŞ Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmaları devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken, yakaladığı öğrenildi. Mehmet Emin G.'nin üzerinden Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirildiği de belirtildi. Adana'ya getirilen Mehmet Emin G., sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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