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4 milyon 395 bin Euro çalan zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

ADANA'da bankalar arası uluslararası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin Euro çaldığı iddia edilen Mehmet Emin G., polisin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalandı.

4 milyon 395 bin Euro çalan zanlı yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-ADANA'da bankalar arası uluslararası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin Euro çaldığı iddia edilen Mehmet Emin G., polisin yaptığı operasyon sonrası İstanbul'da yakalandı.
Olay, 25 Haziran günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarında bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran günü şirketin para transferi yaptığı sırada yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye transfer edilecek paranın içinden 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran Salı günü başka bir para transferi sırasında 9 milyon Euro döviz sevkıyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" deyip içinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı.
Polisin yaptığı çalışma sonucu olay sonrası yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci’yle birlikte toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.
Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmaları devam ettiren polis, zanlılardan Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını saptadı. Yapılan takipte zanlının Mahmut Ç. ismine sahte kimlik düzenlediğini de belirledi. Polis yapılan bu takip ve tespitlerin ardından zanlının kaldığı eve baskın düzenledi. Yapılan baskında zanlı yakalandı. Zanlının bugün polis tarafından Adana’ya getirilmesi bekleniyor.

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