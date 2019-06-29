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4 milyon 795 bin euro çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

ADANA'da, çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmasından transferi yapılan 4 milyon 795 bin euro'yu, alıp kaçan şirketin güvenlik yetkilisi Burak E.'nin beraberindekilerle kaçtıkları lüks aracın bozulduğu, şüphelilerin daha sonra yolcu minibüsüne binerek kaçtıkları ortaya çıktı.

4 milyon 795 bin euro çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmasından transferi yapılan 4 milyon 795 bin euro'yu, alıp kaçan şirketin güvenlik yetkilisi Burak E.'nin beraberindekilerle kaçtıkları lüks aracın bozulduğu, şüphelilerin daha sonra yolcu minibüsüne binerek kaçtıkları ortaya çıktı. Burak E. ve olaya karışan diğer şüpheliler aranıyor.
Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki, kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmada meydana geldi. İddiaya göre, şirketin güvenlik müdürü Burak E., ekibiyle 9 milyon euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin euro ( yaklaşık 31,5 milyon) lira bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak E., diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, bir süre sonra indiklerinde Burak E.'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak E.'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Tuncay B., Ahmet K., Mehmet G. ve Abdulsamet B.'yi sorgulamak üzere gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin, kaçtıkları lüks araç arıza yapınca bir yolcu minibüsüne binerek kaçtıkları öğrenildi. Tuncay B., Ahmet K., Mehmet G. ve Abdulsamet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, Burak E. ve olaya karışan diğer şüphelileri yakalama için çalışmalarını sürdürüyor.

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4 milyon 795 bin euro çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış4 milyon 795 bin euro çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış4 milyon 795 bin euro çalan şüpheliler, otomobil bozulunca yolcu minibüsüyle kaçmış

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