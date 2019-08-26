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4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

ADANA'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalan Burak Ekinci'nin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.  Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi.

4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bankalar arasında uluslararası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro çalan Burak Ekinci'nin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 25 Haziran'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bulunan, bankalar arası para taşımacılığı yapılan güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı şirkette 2013 yılından itibaren güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin para transferi yaptığı sırada, yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye, transfer edilecek paradan 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Ekinci, daha sonra paranın kontrol edilmesiyle eksik olduğunun anlaşılacağı ve parayı kendisinin aldığının belli olacağını fark etti. Bunun üzerine para açığını kapatmak için plan yapmaya başlayan Ekinci, 25 Haziran Salı günü başka para transferi sırasında 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapılırken yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin, diğer çuvalları getirin. Ben bunları kontrol edeyim" dedikten sonra içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan 2 çuvalı alıp, lüks otomobile binerek kaçtı. Polisin yaptığı çalışma sonucu Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Burak Ekinci ile toplam 12 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis, şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Diğer şüpheliler Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmalarını devam ettiren polis, Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Ekiplerin, takip sonucu Mehmet Emin G.'yi gece kulübüne giderken, yakaladığı öğrenildi. Mehmet Emin G.'nin üzerinden Mahmut Ç. ismine düzenlenen sahte kimlik ele geçirildiği de belirtildi. Adana'ya getirilen Mehmet Emin G., sorgusunda, olaydan sonra kendisinin 150 bin lira aldığını, bunun 120 bin lirasını harcadığını söylediği öğrenildi. Mehmet Emin G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olayın ardından Burak Ekinci'nin 2 çuval içindeki 4 milyon 795 bin euro'yu alıp lüks otomobille kaçış anı güvenlik kamerası tarafından tarafından saniye saniye görüntülendi. Burak Ekinci ve akrabası Jale E.'nin polis tarafından yakalandığı anda yerde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada4 milyon 795 bin euro'nun çalınma anı kamerada

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