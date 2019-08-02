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4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29) ifadesinde, "Parayla birlikte Gürcistan'a gidecektik, evdeki hesap çarşıya uymadı" dediği ortaya çıktı.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29) ifadesinde, "Parayla birlikte Gürcistan'a gidecektik, evdeki hesap çarşıya uymadı" dediği ortaya çıktı.
Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.
Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları öne sürülen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi geçen ay içerisinde operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burak Ekinci de özel ekip tarafından 30 Temmuz günü Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.
Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı.
İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi.
Bunun üzerine Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekinci, Jale E., Serdal K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
395 BİN LİRA İÇİN
Ekinci'nin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifadesinde büyük soygunu neden gerçekleştirdiğini anlattı. Ekinci ifadesinde, "22 Haziran'da devlet bankasına ait 4 ATM'ye para transferi yapacaktık. Birlikte çalıştığım Cengiz K.'ye, bu ATM'lere 395 bin lira eksik yatırmasını söyledim. Para eksik yatırılınca, hırsızlık ortaya çıktı ve şirketim denetleme başlattı. Ben de akrabam olan Mehmet Emin G.'den çok acil 400 bin lira borç istedim. Ben de kendisine soruşturma bitince suçsuz olduğum anlaşılacak, bu parayı geri verecekler dedim. Parayı bulamayınca soygunu gerçekleştirdim" dedi.
Hafta başlarında yüklü miktarda para transferi yapıldığını söyleyen Ekinci, " Parayı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Gürcistan'a kaçacaktık. Onlar fark edene kadar, biz yurt dışında olurduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi.
Soygunda tutuklu sayısı 7'ye ulaşırken, polis şu ana kadar çalınan paradan 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.
4 milyon 700 bin Euro ile aranan Hasan B. ve Mehmet Emin G.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçi: Evdeki hesap çarşıya uymadı

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