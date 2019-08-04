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4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29), para verdiği akrabaları Hasan B.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29), para verdiği akrabaları Hasan B. ve beraberindekiler, 43 bin lirayla tatile çıkarken yakalandı. Şüphelilerin ayrıca 81 bin lira değerinde altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıkları da ortaya çıktı.
Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.
Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları öne sürülen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi geçen ay içerisinde operasyonla yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı. Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Ekinci de özel ekip tarafından 30 Temmuz günü Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.
Ayrıca, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığını, burada kuru ekmek yediğini anlattı.
İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak Ekinci, Jale E., Serdal K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ekinci'nin tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifadesinde büyük soygunu neden gerçekleştirdiğini anlattı. Ekinci ifadesinde, "22 Haziran'da devlet bankasına ait 4 ATM'ye para transferi yapacaktık. Birlikte çalıştığım Cengiz K.'ye, bu ATM'lere 395 bin lira eksik yatırmasını söyledim. Para eksik yatırılınca, hırsızlık ortaya çıktı ve şirketim denetleme başlattı. Ben de akrabam olan Mehmet Emin G.'den çok acil 400 bin lira borç istedim. Ben de kendisine soruşturma bitince suçsuz olduğum anlaşılacak, bu parayı geri verecekler dedim. Parayı bulamayınca soygunu gerçekleştirdim" dedi.
Hafta başlarında yüklü miktarda para transferi yapıldığını söyleyen Ekinci, "Parayı aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Gürcistan'a kaçacaktık. Onlar fark edene kadar, biz yurt dışında olurduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı" dedi. Soygunda tutuklu sayısı 7'ye ulaşırken, polis şu ana kadar çalınan paradan 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.
TATİLE ÇIKARKEN YAKALANDILAR
4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalamaya çalışan polis, Burakt Ekinci'nin yakın çevresini mercek altına aldı. Yapılan takip sonucu, Ekinci'nin akrabalarına yüklü liktarda para verdiği saptandı.
Bunun üzerine Hasan B.'nin kardeşleri Tuncay B. (24), Müslüm B. (23), Kadir B. (18) ve arkadaşları Batuhan Ç. (22) ile Mert Ş.'nin (25), Mersin'e tatile gittiğini öğrenildi. Lüks araç kiralayan şüpheliler, takip edilerek yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden 43 bin 365 lira para ele geçirildi. Paranın kaynağını söylemeyen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hasan B.'nin ayrıca kız kardeşi Pınar B.'nin (32) kuyumcudan 81 bin 860 liralık altın siparişi verdiği ve 25 bin liralık 2 cep telefonu aldıklarıda saptandı. Şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı

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