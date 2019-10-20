"4 milyon öğrenciye din eğitimi veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "yaygın din eğitimi" başlığı altında 30 bin kadar Kuran kursu ile yaz kursları ve camilerde 4 milyon civarında öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, dün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen "3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Afrika'da Din Hizmetleri ve Din Eğitimi; İhtiyaç ve Talepler" başlıklı oturumun başkanlığını yaptı.

Açık kürsü şeklinde gerçekleştirilen oturumda konuşan Erbaş, Türkiye'de yürütülen din hizmetleri ve din eğitimiyle ilgili bilgi verdi.

Daha önce gerçekleştirilen 2. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde alınan kararların çalışmalara ve kurumlararası ilişkilere önemli katkılar sağladığını ifade eden Erbaş, "Özellikle eğitim konusunda büyük gelişmeler yaşadık. Pek çok ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler oldu. Öğrencilerimize ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.