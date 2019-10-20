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"4 milyon öğrenciye din eğitimi veriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - " 'Yaygın din eğitimi' başlığı altında 30 bin kadar Kuran kursumuzda, yaz kurslarımızda ve tüm camilerimizde 4 milyon civarında öğrenciyi eğitmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "yaygın din eğitimi" başlığı altında 30 bin kadar Kuran kursu ile yaz kursları ve camilerde 4 milyon civarında öğrenciye eğitim verdiklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, dün açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen "3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Afrika'da Din Hizmetleri ve Din Eğitimi; İhtiyaç ve Talepler" başlıklı oturumun başkanlığını yaptı.

Açık kürsü şeklinde gerçekleştirilen oturumda konuşan Erbaş, Türkiye'de yürütülen din hizmetleri ve din eğitimiyle ilgili bilgi verdi.

Daha önce gerçekleştirilen 2. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde alınan kararların çalışmalara ve kurumlararası ilişkilere önemli katkılar sağladığını ifade eden Erbaş, "Özellikle eğitim konusunda büyük gelişmeler yaşadık. Pek çok ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler oldu. Öğrencilerimize ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de din hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Erbaş, Türkiye'de 90 bin camide, 30 bin Kuran kursunda din hizmetlerini ve eğitimini yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il ve ilçelerde görev yapan bin 300 müftü ile din eğitimi ve hizmetlerini yönettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Din eğitiminde, özellikle 'yaygın din eğitimi' başlığı altında 30 bin kadar Kuran kursumuzda, yaz kurslarımızda ve tüm camilerimizde 4 milyon civarında öğrenciyi eğitmeye çalışıyoruz. Kışın Kuran kurslarımızda zaman zaman bir milyon öğrencimiz oluyor. Hafızlık Kuran kurslarımızda 100 bin kadar öğrencimiz eğitim alıyor."

Erbaş'ın konuşmasının ardından zirveye katılan liderler söz alarak konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

- Heyetlerarası görüşmeler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, oturumun ardından zirveye Somali, Kenya ve Libya'dan katılan heyetlerle görüştü.

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Vakıflar ve İslam İşleri Kurulu Başkanı Muhammed H A Labanı, Kenya Müslümanlar Konseyi Ulusal Başkanı Dr. Yusuf Abdulrahman Nzıbo ve beraberindeki heyetleri kabul eden Erbaş, davetlerine icabet ederek zirveye katıldıkları için heyetlere teşekkür etti.

Heyetler de Erbaş'a, ülkelerinde yürüttükleri din hizmetleri, eğitimi ve dini yayınlar hakkında bilgi verdi.

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