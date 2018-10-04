4 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori'de aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 'Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Mardin eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
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