HABER

4 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori'de aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategori'de aranan 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 'Kırmızı Kategori'de yer alan sözde Mardin eyalet sorumlusu 'Cuma Mardin' kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
Kediyi kurtardı, kendisi öldü!Kediyi kurtardı, kendisi öldü!
Çorum'da DAEŞ operasyonuna 1 gözaltıÇorum'da DAEŞ operasyonuna 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Doktoru tekme tokat dövdüler

Doktoru tekme tokat dövdüler

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.