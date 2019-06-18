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4 milyon TL ödülle aranan terörist Bitlis’te etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

Bitlis’te kırmızı bültenle aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu’nda kırmızı bültenle aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut’un etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis’te kırmızı bültenle aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu’nda kırmızı bültenle aranan ve başına 4 milyon TL ödül konulan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut’un etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis merkez ilçe Kayadağ köyü kırsalında gerçekleştirilen Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir.”

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