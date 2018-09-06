4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 30 Temmuz 2018 tarihinde Pülümür ilçesi Akdik köyü Söğütlü Mahallesi'nde yapılan operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin yapılan DNA testi sonucu sözde Dersim saha sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi. Musa Çetiner'in terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer aldığı ve 'silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürme, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma' suçları başta olmak üzere toplam 10 suçtan arandığı belirlendi.

Musa Çetiner'in ayrıca 22 Ağustos 2016 tarihinde Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik eş zamanlı gerçekleşen 1 askerin şehit olduğu eylemini planladığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla yapılan ve 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı olayı planlayan ve yöneten olduğu, 2004 yılı Mayıs ayında Tendürek Dağı Esnemez köyü bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği, 16 Temmuz 2006 tarihinde Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

2005 yılında Çetinli Köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesi olayının da faili olduğu belirlenen Çetiner'in 03 Eylül 2011 tarihinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı talimatı verdiği, 13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk Geçidinde askeri konvoya saldırı talimatını verdiği tespit edildi.

26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-lğdır yolunun kesilerek TIR yakılması olayının da faili olduğu belirlenen Çetiner'in 26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılması talimatını verdiği, 11 Kasım 2011 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması olayının talimatını verdiği, 29 Nisan 2012 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Aşağı Güngören köyü bölgesinde yola el yapımı patlayıcı konulması talimatını verdiği tespit edildi.

Çetiner'in 30 Nisan 2012 tarihinde de Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesindeki pusu kuvveti ile silahlı çatışma, 28 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi, 24 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır Korhan Jandarma Karakolu yolunun kesilmesi, 31 Mayıs 2012 tarihinde Doğubayazıt asayiş sınır birliğine taciz olaylarının faili olduğu, 06 Haziran 2012 tarihinde Ağrı İl Özel İdaresi'ne ait greyderin yakılarak bir vatandaşın kaçırılmasının talimatını verdiği, 07 Haziran 2012 tarihinde Doğubayazıt boru hattına el yapımı patlayıcı ile saldırı, 08 Haziran 2012 tarihinde Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı nöbet kulübesine taciz, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır-Aralık yolunun kesilmesi, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır Serdarbulak yaylası bölgesinde araç yakılması ve şoförün kaçırılması, 01 Temmuz 2012 tarihinde Doğubayazıt Çiftlikköy Koyu baz istasyonuna sabotaj, 04 Ağustos 2012 tarihinde Doğubayazıt Somkaya köyü Vantaş Şirketine ait şantiye araçlarının yakılarak bir şahsın kaçırılarak bir şahsın da yaralanmasının talimatını verdiği, 18 Eylül 2012 tarihinde, Doğubayazıt Karakent Köyü Soner İnşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve 1 vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu belirlendi.



