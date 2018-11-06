4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan 'Masiro' kod adlı PKK'lı terörist Bedirhan Abo'nun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
31 Ekim 2018 tarihinde yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında, Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edildi.
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