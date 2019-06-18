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4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 23:25 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden aranlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Caner ÜNVER/ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden aranlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan ve 4 milyon TL ödülle aranan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Bitlis Jandarma Komutanlığı'nca Bitlis- Merkez Kayadağ köyü kırsalında 'Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık Operasyonu'nun gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride yer alan sözde orta saha sorumlusu 'Ali Piling' kod adlı Şerif Yakut olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl illerindeki eylemlerin talimatını verdiği bilinmektedir" denildi.

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