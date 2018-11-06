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4 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

7'Sİ KORUCU, 21 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRILARIN FAİLİ İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şırnak'ın Cudi Dağı Helenapir Tepesi'nde 31 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten biri olan ve 'kırmızı' kategoride aranan 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo'nun adının, 7'si korucu, 21 kişinin şehit olduğu iki saldırıda geçtiği belirtildi.

7'Sİ KORUCU, 21 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRILARIN FAİLİ İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şırnak'ın Cudi Dağı Helenapir Tepesi'nde 31 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten biri olan ve 'kırmızı' kategoride aranan 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo'nun adının, 7'si korucu, 21 kişinin şehit olduğu iki saldırıda geçtiği belirtildi. Şırnak'ın Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde 31 Ekim tarihinde İHA ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü üyesi, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. Operasyonda öldürülen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları ise devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim'de Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiştir" denildi. TERÖRİST 27 YILDIR DAĞDAYDI VE YPG İÇİNDE DE GÖREVLİYDİ Bakanlığın yaptığı açıklama ile 6 gün önce Cudi Dağı Helenapir tepesinde düzenlenen operasyonda öldüğü tespit edilen ve 'Masiro' ile 'Dilovan' kod adları kullanan Bedirhan Abo'nun 1991 yılında terör örgütü PKK'ya katılarak dağa çıktığı belirtildi. Şırnak nüfusuna kayıtlı olan Abo'nun terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde de bir dönem faaliyet yürüttüğü belirtildi. BEŞAĞAÇ KATLİAM İDDİANAMESİNDE ADI GEÇTİ Öldürüldüğü açıklanan terörist Abo'nun adı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 29 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirilen ve 7'si korucu 12 kişinin şehit olduğu katliam ile ilgili iddianamede geçiyor. Mayıs 2009'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü, 'Cudi Rogeş' kod adlı N.Ş.'nin, ilk ifadesinde Beşağaç köyündeki saldırıyla ilgili bilgi vermişti. N.Ş. ifadesinde Beşağaç köyünde minibüse yapılan saldırıda 7'si geçici köy korucusu 12 vatandaşın şehit olması eylemini 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo'ya bağlı grubun yaptığını söylemişti. N.Ş.'nin iddianamede, saldırının 'Masiro'nun ısrarı üzerine yapıldığını belirtirken, hakkında 12 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile dava açıldı. GEÇİTLİ'DEKİ SALDIRIDA DA ADI GEÇTİ Cudi Dağındaki operasyonda öldürülen 'Masiro' kod adlı terörist Bedirhan Abo'nun adı yine,16 Eylül 2010 tarihinde Hakkari'nin Geçitli köyünde köy minibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda da geçmişti. Güvenlik birimleri, 1' i çocuk 9 kişinin şehit olduğu, 4 kişinin yaralandığı saldırının 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo ve yardımcısı 'Serhat' kod adlı teröristin talimatı ile gerçekleştirildiğini belirtmişti. ŞIRNAK VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPTI Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada da, İl Jandarma Komutanlığı'nca 31 Ekim'de merkez ilçe Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde, icra edilen operasyon sonucunda ölü olarak ele geçirilen 7 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin, İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler listesinde 'kırmızı' listede bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Botan saha sorumlusu 'Masiro' kod adlı Bedirhan Abo olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

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