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4 Moğol, AVM'den folyo kaplı çantayla hırsızlık yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, folyo kaplı çantayla alışveriş merkezlerindeki alarmları devre dışı bırakarak, mağazalardan 27 bin liralık kıyafet çalan, 2'si kadın 4 Moğolistan uyruklu yakalandı.

4 Moğol, AVM'den folyo kaplı çantayla hırsızlık yaparken yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, folyo kaplı çantayla alışveriş merkezlerindeki alarmları devre dışı bırakarak, mağazalardan 27 bin liralık kıyafet çalan, 2'si kadın 4 Moğolistan uyruklu yakalandı.
Hırsızlık olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatiyle ortaya çıkarıldı. Ekipler, Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, şüphe üzerine Moğolistan uyruklu Dulguun Narmandakh (26), Zolzava Bayarsaikhan (36) Uuganbat Enkhbold (35) ile Chuluunkhuu Dolsogmaa'nın (30) içinde olduğu otomobili takibe aldı. Şüphelilerin alışveriş merkezine girdiğini gören polisler, takibi sürdürdü. Bir süre sonra ellerindeki poşetlerle AVM'den kaçar gibi çıkmaya çalışan şüphelileri durduran ekipler, gerekli izinlerin ardından üzerlerinde ve araçta arama yaptı. Arama ve araştırma sonucu Moğolların, özel olarak hazırlanan folyo kaplı çantayla AVM'lerdeki alarmları devre dışı bırakarak, 9 iş yerinden çaldığı belirlenen, 27 bin lira değerindeki 216 parça kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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4 Moğol, AVM'den folyo kaplı çantayla hırsızlık yaparken yakalandı4 Moğol, AVM'den folyo kaplı çantayla hırsızlık yaparken yakalandı

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