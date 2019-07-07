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4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

Artvin’in Murgul ilçesi Damar köyünde düzenlenen 4.

Artvin’in Murgul ilçesi Damar köyünde düzenlenen 4. Uluslararası Off-Raod Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Damar köyü festival alanında özel olarak hazırlanan zorlu parkurda mücadele eden sporcular hünerlerini sergiledi. Murgul Off- Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara Artvin başta olmak üzere 6 il ve komşu ülke Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nden katılan toplam 40 yarışçı kıyasıya mücadele etti. Özel hazırlanan parkurdaki engellerde sürücüler zaman zaman zorlanırken, yarışı tamamlayamayan araçlar iş makinesiyle pistin dışına çıkarıldı. Yarışların son gününde Sümmeye ile Fatih Ardıç çiftinin araçları yan yattı. Ters dönen araçtaki sürücü ve yardımcısı güçlükle çıkarıldı.
Gün boyu süren yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara düzenlenen törenle ödülleri verilecek.

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti

4. Murgul Off-Rroad Oyunları nefes kesti
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