4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 17, 20, 41 ve 47 olarak belirlendi.

4 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

