HABER
  4. 4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 liralık ikramiye kazandı. İşte, MPİ 4 Ocak 2020 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 17, 20, 41 ve 47 olarak belirlendi.

4 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

mpisayisalloto
Sayısal Loto oyununun 1285. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 8 milyon 865 bin 560,50 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 168 kişi 5 bin 690'ar lira, 4 bilen 8 bin 654 kişi 82 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 155 bin 865 kişi de 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Zonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralıZonguldak'ta görevden dönen ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı
Çankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıÇankırı’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto 4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula 4 ocak sayısal loto sonuçları MPİ Sayısal Loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobilini denize süren sürücüye kazmalı müdahale

Bozcaada'da hareketli anlar! Sivil polis kazmayla müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.