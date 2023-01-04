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4 OCAK SON DAKİKA DEPREM haberleri: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

04.01.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muğla, İzmir, Bitlis ve Düzce gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

4 OCAK SON DAKİKA DEPREM haberleri: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Ocak 2023 Çarşamba günü merak edildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi bulundukları ilde sarsıntı hissdeden vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklaması ile AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

2023.01.04 06:35:52 37.8052 27.1975 7.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.04 05:47:35 36.9872 27.4480 20.5 -.- 2.2 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.01.04 05:31:10 35.6342 25.7485 5.0 -.- 3.6 3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.04 05:05:17 38.5722 23.2842 15.6 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.04 05:01:46 38.3370 27.2252 9.6 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.04 04:53:28 35.5798 25.7887 5.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.04 04:32:47 38.8618 42.4547 7.1 -.- 1.5 -.- KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.01.04 04:30:57 40.7965 31.0703 12.4 -.- 2.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2023.01.04 04:16:16 38.7513 23.5703 12.3 -.- 3.2 3.2 YUNANISTAN İlksel
2023.01.04 04:00:55 38.9078 23.6677 6.2 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.01.04 03:45:28 35.5685 25.9637 28.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.04 02:32:43 41.1473 34.1412 5.0 -.- 1.3 -.- MUSAKOY-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2023.01.04 02:28:10 40.8283 31.3542 12.4 -.- 2.1 -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel
2023.01.04 02:21:13 40.1590 31.7370 5.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.01.04 02:00:19 38.9262 27.6170 5.3 -.- 1.3 -.- SAKARKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.01.04 01:42:39 38.9370 33.3597 4.8 -.- 1.2 -.- BOZAN-KULU (KONYA) İlksel
2023.01.04 01:36:51 35.5538 25.9697 25.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.04 00:42:34 36.4280 22.0123 11.4 -.- 3.4 3.2 YUNANISTAN REVIZE01 (2023.01.04 00:42:36)

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı


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