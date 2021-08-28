4 PKK'lı daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 136’ya yükseldiği belirtildi.

BİR TANESİNİN AİLESİ EVLAT NÖBETİNDE

Teslim olanlardan bir kişinin evlat nöbetinde bekleyen ailelerden birinin çocuğu olduğu ifade edilirken Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İkna çalışması sonucu, 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, Evlat Nöbetindeki aileler arasında yer alıyordu. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136’ya yükselirken, evlat nöbetinde 31. buluşma gerçekleşiyor” denildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şırnak’ta evlat nöbetindeki aile evladına kavuşuyor” notunu düştü.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda PKK ve diğer terör örgütlerini, evlat nöbeti tutan annelerin çökerteceğini vurguladı.

Evlat nöbetinde bekleyen ailelerden bir diğerinin de evladına kavuştuğu müjdesini veren Soylu, yaptığı paylaşımda “Evlat Nöbeti’nde bir güzel haber daha, 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak’ta, Evlat Nöbeti’ndeki aile evladına kavuşuyor. PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek” ifadelerine yer verdi.



