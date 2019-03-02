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4 PKK’lı polisin 3 ildeki eş zamanlı operasyonuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Dört yıl önce güvenlik güçleri ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir bayanı kaçırıp zorla alıkoyan bölücü terör örgütü PKK üyelerinin 4’ü daha İstanbul, Mardin ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması YDG-H mensupları 10 Mayıs 2015 yılında güvenlik birimleri ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir kadını Ümraniye’deki bir hücre evine götürerek zorla alıkoydu.kadının alıkonulduğu adrese 12 Mayıs 2015’te baskın düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Ekipleri, örgüt üyelerinden 3’ünü adreste yakaladı.

Dört yıl önce güvenlik güçleri ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir bayanı kaçırıp zorla alıkoyan bölücü terör örgütü PKK üyelerinin 4’ü daha İstanbul, Mardin ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması YDG-H mensupları 10 Mayıs 2015 yılında güvenlik birimleri ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle bir kadını Ümraniye’deki bir hücre evine götürerek zorla alıkoydu.
kadının alıkonulduğu adrese 12 Mayıs 2015’te baskın düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Ekipleri, örgüt üyelerinden 3’ünü adreste yakaladı. Zorla alıkonulduğu ileri sürülen kadının baskından kısa süre önce bırakıldığı belirlendi. O tarihlerde 3 YDG-H üyesinin gözaltına alındığı evde geniş inceleme yapan polis, ele geçen dokümanlar içeriğinde tespit edilen diğer örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe alarak 4 yıl boyunca PKK mensuplarının izini sürdü.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz çarşamba günü harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda İstanbul’da 2, Zonguldak ve Mardin’de birer firari PKK’lı yakalandı. Bölücü terör örgütü üyesi 4 PKK’lının saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda örgütü simgeleyen bez parçaları, kitaplar ve şahıslara ait çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. PKK’lılardan 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu. 2 örgüt üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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