Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını AB'den almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu, daha önce adı "Reform İzleme Grubu" (RİG) olan grubun "Reform Eylem Grubu" adıyla toplantılarına devam ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, toplantıda özellikle siyasi reform sürecinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını ifade ederek "Önümüzdeki süreçte yargı ve temel haklar, özgürlük ve güvenlik alanlarındaki başlıklara tüm kurumlarımız olarak ve AB Başkanlığı olarak odaklanacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha az bürokrasi, daha etkin karar alma mekanizmasıyla daha hızlı adımlar atılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile aramızdaki ortak komisyonlar, çalışma grupları ve yakın iş birliğimiz her iki tarafın da yararına olmuştur. Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden bir tanesidir. Sadece Parlamenter Meclis değil, İnsan Hakları Mahkemesi dahil tüm kurumlarıyla yakın iş birliğimiz var." diye konuştu.