Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AİHM nezdinde Türkiye'nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda. Şu anda, 'Türkiye'de insan hakları ihlali var' şeklinde yapılan müracaatlar, AİHM önünde 6 bin 400 tanedir. Bu, 15 yılın en düşük başvurusudur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gül, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) olan ilişkilerinin artırılmasına yönelik önemli bir toplantının yapıldığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin reformcu bir duruşa sahip olduğunu anlatan Gül, 23. ve 24. fasıllarda da yargı, güvenlik, adalet, özgürlük temelli başlıkların bulunduğunu, bunların da ele alındığını kaydetti.