Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) ile şu anda devam ettirebileceğimiz, sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bu konudaki adımlar iki taraf arasındaki ilişkilerde daha pozitif bir ortam da yaratacaktır." dedi.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi.
Küresel ekonomik sistemi etkileyen gelişmelerin Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda özellikle Avrupa'dan ve AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye yönelik gelen mesaj ve desteklerde de bunu görüyoruz." dedi.
Türkiye'nin terörle mücadele konusunda AB'den daha fazla destek beklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, AB'nin hem PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ'a karşı Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini hem de bu ülkelerdeki terör örgütlerinin mevcudiyetine karşı da iş birliği yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Çavuşoğlu, AB ile bakanlar ve komiserler düzeyinde "AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları"nın varlığını hatırlatarak, dış politika, terörle mücadele, ulaştırma, enerji ve ekonomi alanlarında bu toplantıların tekrar hayata geçirileceğini vurguladı.
Türkiye'nin, evrensel norm ve standartları temel almaya devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti iktidarlarının her zaman önceliği olmuştur." dedi.
Çavuşoğlu, yeni hükümet sisteminde de reformların Türkiye'nin önceliği olmaya devam edeceğin altını çizdi.
- "AB ile sonuç alabileceğimiz süreçler var"
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB yolunda atacağı öncelikli adımlar ve AB'den beklentilerine ilişkin bir soruya, "Elbette bugün Avusturya dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz. Gerçekçi olalım. Şu anda devam eden ve sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bunlardan bir tanesi vize serbestisi. Altı kriter var. Sadece terörle mücadele değil, kişisel verilerin korunması kanunu dahil 6 konuda çalışıyoruz." yanıtını verdi.
Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili şimdiye kadar Türkiye ve AB arasında üç toplantı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, her iki tarafın yararına olan bu toplantıların tekrar yapılması gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, göç anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Özellikle AB'nin Suriyelilere vereceği maddi yardımı hızlandırması gerekiyor 3 artı 3 milyar avroyu. Diğer taraftan gönüllü yerleşime de başlamak gerekiyor. Anlaşmaya göre bizim adalardan aldığımız her mülteci karşılığında Suriyelilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunda bir sorun yok. Bunu gayet başarılı bir şekilde AB yerine getiriyor. Fakat rakamlar düştükten sonra ilaveten gönüllü yerleşim sürecini de başlatacaktık. Rakamlar, arkadaşlarımızın kurumlarımızın etkin tedbirleri sayesinde tatmin seviyesinin de ötesinde düştü. Dolayısıyla bunların başlaması gerekiyor. AB ile şu anda devam ettirebileceğimiz, sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bu konudaki adımlar iki taraf arasındaki ilişkilerde daha pozitif bir ortam da yaratacaktır."
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde denetimden çıkarken ben orada milletvekiliydim, Türk delegasyonu üyesiydim 2004 yılında. Yaptığımız reformlar sessiz reformlar olarak değerlendiriliyordu. Biz bu reformları denetimden çıktıktan sonra da devam ettirdik. Çünkü reformlar her zaman bizim önceliğimiz olmuştur." diye konuştu.
Çavuşoğlu, özellikle darbe girişiminden sonra AB ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde değil, AKPM ve Avrupa Konseyinde de Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamayanlar olduğunu söyleyerek, "Bizim mecburen aldığımız tedbirler sonucunda biz denetim sürecine tekrar dahil olduk. Biz buradan çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.
AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Viyana'da 30-31 Ağustos'ta düzenlenecek gayriresmi nitelikteki "Gymnich Toplantısı"na Türkiye'nin davet edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Elbette Türkiye- AB ilişkileri gündeme gelecektir. Ortamın daha pozitif olduğunu görüyoruz. Ama bugün AB de arayış içinde ve önemli konuları da gündeme getirecekler. Türkiye'nin de bu konularda tabii ki sözü var. Biz de Türkiye'nin vizyonunu paylaşacağız." dedi.
AB'nin ekonomi ve altyapı, dijitalleşme ve enerji konularına odaklandığını belirten Çavuşoğlu, toplantıda bu konuların ele alınacağını ve ikili görüşmelerin de yapılacağını söyledi.
Çavuşoğlu, AB ile her düzeyde temasın gelecek günlerde de yoğun bir şekilde devam edeceğine dikkati çekerek, bir sonraki Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın 11 Aralık'ta Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde düzenleneceğini aktardı.
(Bitti)
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