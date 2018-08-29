Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) ile şu anda devam ettirebileceğimiz, sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bu konudaki adımlar iki taraf arasındaki ilişkilerde daha pozitif bir ortam da yaratacaktır." dedi. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi. Küresel ekonomik sistemi etkileyen gelişmelerin Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarına daha fazla sahip çıkması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda özellikle Avrupa'dan ve AB üyesi ülkelerden Türkiye'ye yönelik gelen mesaj ve desteklerde de bunu görüyoruz." dedi. Türkiye'nin terörle mücadele konusunda AB'den daha fazla destek beklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, AB'nin hem PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DEAŞ'a karşı Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini hem de bu ülkelerdeki terör örgütlerinin mevcudiyetine karşı da iş birliği yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, AB ile bakanlar ve komiserler düzeyinde "AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları"nın varlığını hatırlatarak, dış politika, terörle mücadele, ulaştırma, enerji ve ekonomi alanlarında bu toplantıların tekrar hayata geçirileceğini vurguladı. Türkiye'nin, evrensel norm ve standartları temel almaya devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, "AB'ye üye olalım olmayalım reform AK Parti iktidarlarının her zaman önceliği olmuştur." dedi. Çavuşoğlu, yeni hükümet sisteminde de reformların Türkiye'nin önceliği olmaya devam edeceğin altını çizdi. - "AB ile sonuç alabileceğimiz süreçler var" Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB yolunda atacağı öncelikli adımlar ve AB'den beklentilerine ilişkin bir soruya, "Elbette bugün Avusturya dönem başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz. Gerçekçi olalım. Şu anda devam eden ve sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bunlardan bir tanesi vize serbestisi. Altı kriter var. Sadece terörle mücadele değil, kişisel verilerin korunması kanunu dahil 6 konuda çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili şimdiye kadar Türkiye ve AB arasında üç toplantı yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, her iki tarafın yararına olan bu toplantıların tekrar yapılması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, göç anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Özellikle AB'nin Suriyelilere vereceği maddi yardımı hızlandırması gerekiyor 3 artı 3 milyar avroyu. Diğer taraftan gönüllü yerleşime de başlamak gerekiyor. Anlaşmaya göre bizim adalardan aldığımız her mülteci karşılığında Suriyelilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi konusunda bir sorun yok. Bunu gayet başarılı bir şekilde AB yerine getiriyor. Fakat rakamlar düştükten sonra ilaveten gönüllü yerleşim sürecini de başlatacaktık. Rakamlar, arkadaşlarımızın kurumlarımızın etkin tedbirleri sayesinde tatmin seviyesinin de ötesinde düştü. Dolayısıyla bunların başlaması gerekiyor. AB ile şu anda devam ettirebileceğimiz, sonuç alabileceğimiz süreçler var. Bu konudaki adımlar iki taraf arasındaki ilişkilerde daha pozitif bir ortam da yaratacaktır."