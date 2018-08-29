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4. Reform eylem grubu toplantısı başladı (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 4.

Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ/ ANKARA, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda başladı. Toplantının başında basın mensuplarının görüntü almalarına izin verildi.

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