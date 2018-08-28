4. Reform Eylem Grubu Toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, yarın Dışişleri Bakanlığında yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4. REG Toplantısı, yarın Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk REG toplantısı olacak programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.
Toplantı gündeminin ana başlıklarını, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin her alanda canlandırılması ve siyasi reform süreci oluşturacak.
AB'ye katılım sürecinde, siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.
Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
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