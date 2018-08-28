HABER

4. Reform Eylem Grubu Toplantısı yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, yarın Dışişleri Bakanlığında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4. REG Toplantısı, yarın Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk REG toplantısı olacak programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.

Toplantı gündeminin ana başlıklarını, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin her alanda canlandırılması ve siyasi reform süreci oluşturacak.

AB'ye katılım sürecinde, siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Parktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedimParktaki çocuğun vurulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli: Kimseye ateş etmedim
Kuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandıKuşadası'nda 3 bin 710 ton çöp toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Reform Eylem Grubu (REG) toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

Hakkari'den acı haber! Şehitler ve yaralılar var

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.