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4-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

(Görüntülü)4-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

(Görüntülü)4-Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımına başlandı

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