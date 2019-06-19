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4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 16:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aracın motor kısmına giren yılanın çıkması için 4 saat beklediler.Konacık Mahallesi’nde bir otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için uzun uğraşlar verildi.

4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aracın motor kısmına giren yılanın çıkması için 4 saat beklediler.
Konacık Mahallesi’nde bir otomobilin motor kısmına giren yılanı çıkarabilmek için uzun uğraşlar verildi. Yılan, yaklaşık 4 saat sonra aracın kaputundan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Ulutan Sarban adlı vatandaşın Konacık Mahallesi’nde park halindeki otomobilinin motor kısmına bir buçuk metre uzunluğunda siyah bir yılan girdi. Olayı gören bölgedeki bir kıraathanedeki vatandaşlar, araç sahibine otomobilinin kaputuna yılan girdiğini söyledi. Araç sahibi Ulutan Sarban yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca otomobili Konacık Sanayi’ye götürdü. Burada da çıkarılamayan yılan için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Sanayiye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, aracın motor bölümündeki yılanı çıkarabilmek için çaba harcadı. Yılanı çıkaramayan ekipler yaklaşık 4 saat boyunca arabanın başında bekledi. Yılan daha sonra aracın motor kısmından çıkarak doğaya döndü.

4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

4 saat boyunca yılanın çıkmasını beklediler

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