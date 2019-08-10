HABER

4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 18:12 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, 67 kişilik personelden oluşan 35 polis ekibinin yaptığı 4 saatlik huzur ve trafik uygulamasında 214 sürücüye 107 bin 596 TL ceza kesildi, 57 araç trafikten men edildi.

4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de, 67 kişilik personelden oluşan 35 polis ekibinin yaptığı 4 saatlik huzur ve trafik uygulamasında 214 sürücüye 107 bin 596 TL ceza kesildi, 57 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik ve huzur uygulaması yapıldı. Uygulamaya 67 kişilik personelden oluşan 35 ekip katıldı. Balıkesir il genelinde 11.00-13.00 ve 20.00-22.00 saatleri arası yapılan uygulamalarda 2 bin 33 araç sorgulanırken, 214 araç sürücüsüne 107 bin 596 TL ceza kesildi. 57 araç ise trafikten men edildi. Uygulamaların il genelinde devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza4 saatte 214 sürücüye 107 bin TL ceza

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Antalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildiAntalya otogarında valizde boa yılanı ele geçirildi
Apartman boşluğuna düşen yavru kedi için mahalleli seferber olduApartman boşluğuna düşen yavru kedi için mahalleli seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.