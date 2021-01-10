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  4. 4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı

4 saatte iş yerini soydu, kimsenin ruhu duymadı

10.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir oto yıkama firmasına giren hırsız, 4 saatte iş yerini soyup soğana çevirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir oto yıkama firmasına giren hırsız, 4 saatte iş yerini soyup soğana çevirdi. Hırsızın 8 bin TL değerindeki malzemeleri çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir oto yıkama firmasına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, gece saat 04.30’da oto yıkama malzemelerini hurda arabasına tek tek yükleyerek götürdü. Şahıs iş yerinde bulunan ne varsa hepsini 4 saat içerisinde alıp kayıplara karıştı. Saat 04.30’da başlayan hırsızlık 08.00’de son buldu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olan bitenleri çevredeki kimsen fark etmedi. İşletme sahibi çalınan malzemelerinin bulunması için polise başvurdu,

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