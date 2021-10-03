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  4. 4 saatte yakaladılar: 140 kiloluk dev orkinoks! Gören telefona sarıldı

4 saatte yakaladılar: 140 kiloluk dev orkinoks! Gören telefona sarıldı

03.10.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 4 saat süren balık avında 140 kiloluk orkinoks yakalandı. Büyük mücadeleye sahne olan av macerası sonucu yakalanan balığın 1 metre 70 santimetre uzunluğunda olduğu öğrenildi. Vatandaşlar dev orkinoksla bol bol fotoğraf çektirdi.

4 saatte yakaladılar: 140 kiloluk dev orkinoks! Gören telefona sarıldı

Antalya’da balıkçı barınağından balıkçı teknesi ile sabah 05.00 sıralarında denize açılan profesyonel balıkçı Yusuf Kara ve amatör balıkçı Coşkun Demir, yaklaşık 15 gün önce izine rastladıkları orkinos balığının bulunduğu alana yeniden gitti. İki balıkçının yaklaşık 30 dakika süren avlanmalarında oltalarına dev bir balık takıldı. Oltaya takılan 1.70 boyunda, yaklaşık 140 kilo ağırlığındaki orkinos tekneyi açığa sürükledi. İki balıkçı diğer balıkçıların da yardımı ile balığı 4.5 saat sonra tekneye aldı. Balıkçı barınağı limanına getirilen balık, burada 4 kişinin yardımı ile iskeleye çıkarıldı. İskelede dev balığı gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar balık ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SÜRÜKLEDİKTEN SONRA YAKLAŞIK 4,5 SAAT MÜCADELEMİZ OLDU"

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Normalde avukatlık yaptığını belirten Coşkun Demir, “Balığı biz 15-20 gün öncesinden gördük. Yakalamak için çok emek verdik. Kısmet bugüne oldu. Sabah 05.30 gibi balık oltamıza tutundu. Bizi açığa sürükledi. Sürükledikten sonra yaklaşık 4.5 saat mücadelemiz oldu. Çok güçlü bir balık. 140 kilo bandında. Çekmesi çok zor. Nasip bugün oldu. 10 kez çıktık alamadık, bugün aldık. Allah herkese nasip etsin. Antalya’da çok nadir görünen bir balık. Antalya’da rekor oldu diyebilirim” dedi.
11 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Yusuf Kara ise, “Herkesin hayali gibi bizim de hayalimiz en büyük balığı yakalamaktı. Bu benim Antalya’da bu şekilde tuttuğum ikinci balığım oldu. Çok uğraştık. 2 haftadır hazırlık yaptık. Büyük mücadele verdik. Bizi çok uğraştırdı. Ortalama 140 kilo civarında. İsteyen arkadaşlara parçalayarak vereceğiz” diye konuştu.

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İHA

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antalya
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