4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması

MARDİN (AA) - Sabancı Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü "Dijital Yalnızlık" temasıyla düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın tanıtımı ve özel film gösterimi Mardin'de gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, önceki 3 yarışmada birincilik ödülü kazanan filmlerin gösterimi yapıldı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, burada AA muhabirine, Sabancı Vakfı olarak kuruldukları yıldan bu yana kültür ve sanata destek verip gençleri teşvik ettiklerini söyledi. Yarışmada sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan genç sinemacıları aradıklarını anlatan Safkan, birinci yılda "Mülteci Kadınlar", ikinci yılda "Çocuk İşçiliği", üçüncü yılda "Ayrımcılık" temasının işlendiğini, bu yıl ise "Dijital Yalnızlık" temasının olduğunu aktardı.

Bu yılki tema ile genç sinemaseverlere kendilerini ve sanatlarını göstermeleri için iyi bir fırsat sunulduğunu dile getiren Safkan, şöyle konuştu:

"Bu yıl yoğun bir şekilde 'Dijital yalnızlık nedir, ne değildir?' etrafında konuşuyor olacağız. Kısa film yarışması doğal akışında gençlerin çok sevdiği, yoğun katılım gösterdiği, yüzlerce başvuruyla bizleri buluşturduğu bir kültür sanat ekinliği olarak oluştu ve o şekilde yoluna devam ediyor. İçerisinde, bir yarışmanın ötesine geçen şeyler var. Uluslararası boyutu var. Gençlerin bu alanda gelişmesi, kapasitenin güçlenmesi için atölyeler var. Yine sektörün önemli isimleri ile söyleşiler, bir araya gelmeler söz konusu."