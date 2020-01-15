4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Bu yılki tema olan dijital yalnızlığın toplumsal gelişime ve sosyal yaşama bir tehdit olduğunu vurgulayan Sabancı, şöyle devam etti:

Yarışmayla genç sinemacılara fırsat sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sabancı, "Sadece toplumsal sorunlara genç sinemacıların dilinden dikkati çekmek ve farkındalığı arttırmak değil aynı zamanda genç sinemacıların gelişimine de katkıda bulunmak istedik." dedi.

"Teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden bir dijital bağımlılık riski ortaya çıkıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yalnızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Elbette dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Bu konularda da çalışan gençlerimiz var ve bu da beni çok memnun ediyor. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz."

Kısa Film Platformu Buluşmaları etkinlikleriyle genç sinemacıları usta sinemacılarla bir araya getirdiklerini anımsatan Sabancı, "Yarışmaya başvuran herkesin sanat yolculuğuna destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir yıl boyunca yapılan çalışmaların görüntüleri ve finale kalan 13 filmin yönetmen ve ekipleriyle yapılan röportajlardan hazırlanan videolar gösterildi.

Yarışmanın jürisinde yer alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Najwa Najjar, Makedonyalı oyuncu Labina Mitevska ve İtalyan festival danışmanı Teresa Cavina sahneye gelerek yarışmaya ve jürinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.