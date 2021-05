4 sanıklı yasak aşk cinayetinde tutuksuz yargılama tepkisi

DURUŞMA 7’NCİ KEZ ERTELENDİ

Davanın, sonraki celselerinde onlarca tanık dinlendi, duruşmalar eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Mahkeme, son olarak, Yılmaz ailesinin avukatı Engin Karaman’ın, soruşturma aşamasında olay yerinden elde edilen delillerle sanıklara ait DNA örneklerinin karşılaştırılması talebini kabul ederek, duruşmayı 7’nci kez erteledi.

'FAİLİ MEÇHUL KALMASINI İSTEMİYORUZ'

Avukat Engin Karaman, cinayetin 2016’daki darbe girişiminde kısa bir süre sonra işlendiğini, kargaşa ortamında olay yerinde yeterince delil toplanmadığını savunarak, "İddianamede bu 4 sanığı şüpheli gösteren sebep, sanıklardan biri ile maktulün cinsel birliktelik yaşamış olması. Bu nedenle namus cinayeti olduğu savıyla açılan iddianameye dayalı bir dava. Bu cinayet maalesef darbe teşebbüsüne denk geldiği için soruşturma aşamasında 3 tane savcı değiştirmiş ve yeterince inceleme yapılamadığını düşünüyoruz. Soruşturma aşamasında toplanması gereken deliller, maalesef toplanamamış. Şu an kovuşturma aşamasında, toplanıyor. Ama bu arada süre ilerliyor. Bu yargılamanın gecikmesi nedeniyle de maktulün ailesinin öfkesi, elemi, ıstırabı artarak devam ediyor. Bizler bu dosyada bilgisi ve görgüsü olan kişilerin, mahkemeye, savcılığa, polise giderek yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunun bir faili meçhul davası olarak kalmasını istemiyoruz. Şu an her ne kadar 4 sanık için dava devam ediyor olsa da, bunun yan delillerle, tanık beyanları ile desteklenmesi gerekiyor. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" dedi.

Avukat Karaman, suçlamanın 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' olmasına rağmen dava boyunca tutuklama kararı verilmemesinin de çelişki olduğunu belirtti.

DHA