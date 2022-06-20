4. sınıf Emniyet Müdürü maaşı 2022 ne kadar? İl Emniyet Müdürü nasıl olunur, görevi nedir? 4. Sınıf emniyet Müdürü nedir?

sınıf Emniyet Müdürü maaşı, Müge Anlı'nın bugün canlı olarak ekrana gelen programda evleneceğini duyurmasının ardından araştırılmaya başlandı. 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev alan Şinasi Yüzbaşıoğlu ve mesleğine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşteg 2022 4. sınıf Emniyet Müdürü maaşı...

4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR 2022?

sınıf emniyet müdürü maaşı Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamasının ardından merak konusu oldu. Ortalama İl Emniyet Müdürü Maaşı net asgari ücretin yüzde 268.45 üzerindedir. İl Emniyet Müdürü maaşı ortalama 15.670 liradır. Ayrıca ortalama İl Emniyet Müdürü maaşına aile yardımı, prim ve diğer ödenekler dahil değildir. Maaşlar bunların da eklenmesiyle farklılık göstermektedir.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ NASIL OLUNUR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Emniyet müdürü polisliğin en üst zirve rütbesidir. Emniyet müdürü olmak için belirli bir eğitimden geçmek gerekir. Kademe kademe ilerleyerek emniyet müdürü olmak mümkündür. Emniyet müdürü olmak için ilk olarak yıllık mesleki değerlendirme puanlarında en az 3.5 puan almış olmanız gerekiyor. Daha sonra da Meslek hayatı boyunca ciddi bir soruşturma içerisinden geçmemek veya herhangi bir şekilde meslek hayatında ceza almış olmamak gerekiyor. Emniyet müdürlüğü için yapılan sınav hem sözlü hem de yazılıdır. Sözlü ve yazılı sınavdan da başarılı bir şekilde ayrılmış olmanız gerekmektedir. Emniyet müdürlüğü için spor mülakatı da yer almakta olup spor mülakatlarını başarılı bir şekilde geçerek emniyet müdürlüğü kadrosuna dahil olabilirsiniz.

4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ NEDİR?

Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan bir polis rütbesidir. 3. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet amiri arasında yer alan rütbedir.

Dördüncü sınıf Emniyet Müdürleri Türkiye'de Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot ve İlçe Emniyet Müdürü görevlerinde bulunabilirler. Bu rütbeye sahip olmak için Polis Akademisini bitirmek gerekmektedir.

