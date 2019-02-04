4 Şubat Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, 1984 tarihli tıp fakültesi yıllığındaki bir fotoğraftan ötürü ırkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya olan Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam’la ilgili son gelişmeleri aktarıyor. Gazete, dün gece oynanan Amerikan Futbol Ligi final karşılaşması Super Bowl’dan hemen önce ekibiyle önceden planlanmamış bir toplantı düzenleyen Northam’ın istifa edip etmeme konusunda hala kararsız olduğunu yazıyor. Habere göre Northam, Cumartesi günü istifa etmeme konusunda son derece kararlıydı. Ancak gazetenin Demokrat Partili bir kaynaktan edindiği bilgiye göre Northam, dün yapılan toplantı sonrasında valilik görevlerini etkili bir biçimde yapamayacağını anlaması durumunda istifa seçeneğini düşüneceğini söyledi. Northam, Demokrat Parti içindeki yakın çevresinden de istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Eşi ise Northam’ın görevde kalıp kendini savunması gerektiği konusunda ısrarlı. Gazete, Amerikan İç Savaşı’ndan bu yana Virginia eyaletinde hiçbir valinin görev süresi dolmadan görevden ayrılmadığını hatırlatıyor. Virginia Valisi Northam, geçtiğimiz hafta sonuna doğru ortaya çıkan yıllık fotoğrafından ötürü önce Cuma günü özür dilemiş, Cumartesi günüyse biri Ku Klux Klan kıyafetli, diğeri yüzü siyaha boyalı iki üniversite öğrencisini yan yana gösteren fotoğrafta yer almadığını iddia etmişti. Başkent Washington’a komşu Virginia eyaleti, köleliğin yasaklanmasından önce Amerika’daki siyahi köle ticaretinin merkeziydi.

New York Times ise Başkan Trump’ın dün CBS Televizyonu’nda yayınlanan Face the Nation programına verdiği söyleşinin ayrıntılarına yer veriyor. Gazete, Trump’ın İran’ı gözetim altına almak ve bu ülke üzerindeki baskıları sürdürmek için Irak’taki Amerikan askerlerini bölgede tutmayı planladığını yazıyor. Habere göre Trump, İran’ın nükleer faaliyetlere devam edip etmediğini yakından denetlemek istiyor. Habere göre Amerika, IŞİD’e yönelik baskılara devam etmek için yüzlerce Amerikan komandosunun Irak’taki üslerde kalması ve Suriye’deki askerlerin bu üslere yönlendirilmesi için haftalardır Iraklı yetkililerle müzakereler yürütüyor. Ancak üst düzey Amerikalı subay ve diplomatlar, Amerika’nın Irak üzerinden İran’ı kontrol altında tutma planının, Irak’la yürütülen hassas müzakereleri rayından çıkarabileceği kaygısı taşıyor. Iraklı bazı parlamenterlerse Amerika’nın Irak’a daha fazla asker konuşlandırması durumunda ülke içindeki Amerikan karşıtlığının körükleneceğini kaydediyor.

New York Times bugün ayrıca Venezuela’daki iktidar mücadelesinde son durumla ilgili haberlere de yer veriyor. Gazete, kendini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden 35 yaşındaki Juan Guaido’nun yurt dışından daha fazla destek toplamaya devam ettiğini yazıyor. Habere göre Guaido’ya destek veren sıradan vatandaşların sayısı da artıyor. Guaido, şimdiye kadar 20’den fazla ülke tarafından tanındı. Bu ülkeler arasında Amerika, Kanada, Güney Amerika ülkelerinin büyük çoğunluğu ve Fransa, İngiltere, İspanya ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri de var. Venezuela vatandaşlarının güvenini kazanmaya çalışan Guaido’nun başkent Caracas sokaklarında asgari sayıda güvenlik personeliyle dolaştığı, hatta kent trafiği içinde bazen motosiklet kullandığı gözleniyor. Öte yandan Venezuela yönetiminin üst düzey kadroları büyük çoğunlukla hala Nicolas Maduro’yu destekliyor. Özellikle düşük rütbeli subaylar arasında korkunun hakim olduğuna dikkat çeken Guaido, ordu desteğinin arzu ettikleri hızla taraf değiştirmediğini vurguluyor. Gazeteye göre Guaido’nun başarıya ulaşmasının önünde birçok engel var. İktidarın birçok kademesinin hala Madoru’nun elinde olması, devlet medyasının, yargının, acımazsız paramiliter güçlerin ve askeri liderlerin Maduro’ya bağlı kalmaları, Guaido’nun yönetimi ele geçirmesinin önündeki en büyük engeller.