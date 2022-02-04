4 Şubat Dünya Kanser Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? İşte 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajları!

4 Şubat Dünya Kanser Günü, bu hastalığı dikkat çekerek farkındalık yaratmak için Uluslararası Kanser Savaş Örgütü'nün belirlediği bir gündür. Erken teşhisin çok önemli olduğu kanser hastalığına ilişkin belirlenen bu günde 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedir? Nasıl ortaya çıktı? soru ve konu başlıklarının yanı sıra '4 Şubat Dünya Kanser Günü' mesajları da araştırılıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili ayrıntılar sizler için derledik.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDİR?

4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde her yıl kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve toplumda kanser bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Kanser riskini arttıran faktörlerin ve hastalığın gelişim sürecinin anlatıldığı, erken teşhisin öneminin vurgulandığı bu dönemde bu yıl cuma gününe denk gelen 4 Şubat Dünya Kanser Günü, düzenlenen etkinlik, eğitim ve faaliyetlerle geçiyor

4 Şubat'ın Dünya Kanser Günü olarak belirlenmesindeki amaç farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmektir.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

4 Dünya Kanser Günü ilk kez 2005 senesinde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından düzenlenen etkinliklerle geçmiştir. Bu gün hem dünya hem de ülkemiz için ölüm sebebpleri arasında ikinci sırada yer alan ve hayli önemli olan kanser farkındalığı ve bilinci oluşturmak için Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından belirlenmiştir.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ MESAJLARI

Kansere değil, hayata şans verin…

Kanserden değil geç kalmaktan kork.

Bu savaşta herkes beraber, kanser tek.

Bugün 1 saat, yarın bir hayat. Erken teşhis hayat kurtarır…

Kanserden değil, geç kalmaktan korkun; Kanser tedavi edilebilir ve erken teşhisi mümkün olan bir hastalıktır.

Erken teşhis kanser tedavisinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adımdır.

Sağlıklı ve dengeli beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, kanser taramalarınızı ihmal etmeyin.



